Миасская «горнолыжка» исполнила мечту детей из Ясиноватой

Юные гости из Донецкой Народной Республики покорили склоны Уральских гор

Впервые спуститься со склона на лыжах или сноуборде, пообщаться с дружелюбными хаски и милейшими щенками, познакомиться с северным оленем и просто поваляться в снегу и подышать свежим воздухом Уральских гор — всё это проделали в ходе экскурсии в «Солнечную долину» юные гости Миасса из Ясиноватой (Донецкая Народная Республика), передает корреспондент ИА «Первое областное».





Пусть склон учебный, а высота совсем небольшая (длина трассы 80 метров), но впечатлений и эмоций — сначала опасений, потом восторгов — масса.





Шестьдесят человек в непривычной амуниции внимательно слушают инструктора, а потом пытаются повторить движения и не упасть. Впрочем, даже если и да — невелика беда.









«Сегодня я впервые встала на лыжи, было немного волнительно. Пока проводили инструктаж, страх ушел, у меня начало получаться, с нетерпением жду, когда смогу покататься еще», — поделилась впечатлениями Даша Ларионова.





Также в ходе визита в «Солнечную долину» дети посетили хаски-центр и пообщались с собаками.

Организаторами экскурсии стали представители горнолыжного курорта и руководитель АНО «Забота» Анастасия Борисова. По ее словам, школьники из Ясиноватой приезжают в Миасс уже в третий раз: учатся в местной школе, отдыхают и набираются приятных впечатлений в поездках и экскурсиях — по Миассу и окрестностям, в Златоуст, Челябинск...





«Все мероприятия мы проводим при поддержке губернатора Челябинской области. Совместно с администрацией городского округа, управлением образования и предпринимателями организуем для них культурный досуг. Бизнесмены, как правило, помогают нам с транспортом», — рассказала Анастасия Борисова.

Родители детей, гостящих сейчас на Южном Урале, в соцсетях благодарят всех причастных к этой поездке и радуются за то, что ребятам из ДНР выпал такой шанс увидеть и узнать свою такую большую страну.