Миасец с ДЦП о работе курьером: «Решил бросить себе вызов»

Он проходит по 18—20 километров в день

В Миассе Челябинской области курьером работает 25‑летний Дмитрий Волков, который страдает детским церебральным параличом. Несмотря на заболевание, парень каждый день выходит на работу и, как он говорит, помогает людям — доставляет заказы. Историей о миасце со стойким характером поделились коллеги медиахолдинга «Первый областной».



Дмитрий с 11 лет рос в социальных учреждениях. Год он провел в социальном приюте, два года — в детском доме. Четыре года жил в Кусинском областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. После двухлетней учебы в Челябинске на мастера по ремонту обуви вернулся в Миасс, к родственникам.





Курьером парень решил стать летом, чтобы отвлечься от другой работы — режиссера монтажа. Это образование он получил удаленно. Но, как нередко бывает в творческих профессиях, со временем приходит эмоциональное выгорание. По его словам, чтобы стабилизировать состояние, нужно поработать с людьми.

«Если посмотреть на меня... Мужик, какая тебе доставка? Это вызов самому себе. Я решил доказать, что я что-то могу. И выбрал противоречивую, скажем так, профессию. Да и она связана с тем, что ты помогаешь людям», — признался Дмитрий.





Как правило, он носит на себе 10—15 килограммов, но однажды пришел заказ на 40 килограммов. Его пришлось доставлять в два захода. Жители Миасса отзываются о работе Дмитрия с восхищением.

«Заказы бывают крупные, большие. Бывает, самой тяжело с магазина донести. А тут человек трудится и такие тяжести носит», — призналась клиентка Дина Мурзатаева.

За смену к нему приходит от двух до четырех заказов, в выходные — больше. В среднем он проходит по 18—20 километров за смену.

«Когда люди дома и не хотят никуда выходить, я выхожу работать. Чтобы кто-то хорошо отдохнул, нужно, чтобы кто-то хорошо поработал», — сказал Дмитрий.

Парень признался, что пособия по инвалидности ему хватает на жизнь, но вот дома сидеть не хочет. А работу курьером он воспринимает как фитнес или прогулку на свежем воздухе.