Миасец получил срок за убийство почти 13‑летней давности

Отдел криминалистики достал дело из архива и довел его до логического завершения

В Миассе (Челябинская область) вынесен приговор местному жителю за убийство, совершенное весной 2011 года, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Дело было возбуждено в марте 2011 года — по факту обнаружения тела женщины с травмой головы, которая стала причиной смерти. Однако, так как преступление было совершено в условиях неочевидности, оно превратилось в «висяк».

По инициативе отдела криминалистики расследование возобновилось в 2022 году: следователь-криминалист назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу тела, была дополнительно допрошена значительная часть свидетелей по делу, которые подтвердили свои показания о причастности к совершенному преступлению местного жителя. После этого полиция задержала мужчину, которому было предъявлено обвинение в убийстве. Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима.