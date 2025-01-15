Миасс может стать городом трудовой доблести

Этот вопрос обсудили с президентом

Миасс может стать городом трудовой доблести. Это обсудили с президентом Владимиром Путиным в ходе заседания российского организационного комитета «Победа».

На Южном Урале звание города трудовой доблести носят Челябинск, Магнитогорск и Златоуст.

«Как вы знаете, 63 города уже носят почетное звание „Город трудовой доблести“. Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса. В некоторых из этих городов и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Это Курган, Ковров, Миасс, Верхняя Пышма», — сказал президент России.

О присвоении Миассу почетного звания ранее говорил губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания региона.