Колыбельную о волшебном мире прочтут на сцене Молодежного театра

Театрализованные читки пройдут в канун Нового Года.
В Молодежном театре подготовили прекрасный подарок для всех зрителей. Художественная читка пьесы «Колыбельная Марселя Марсо» будет представлена совместно с театром песочной живописи и теней «Скарабей». Текст будет читать народная артистка России Ольга Телякова. Мероприятие пройдет во вторник, 27 декабря.
Необычный формат новогодней постановки представят в Молодежном театре в канун праздников. Читка пьесы «Колыбельная Марселя Марсо», предусматривающая минимальную игру актера и чтение реплик в буквальном смысле с листа, пройдет 27 декабря. Волшебная сказка будет интересная и взрослым, и детям.
— Челябинский Молодежный театр продолжает знакомить своих зрителей с пьесами молодых современных драматургов. Новогодний подарок Челябинского Молодежного театра своим постоянным зрителям и любителям современной драматургии — читка пьесы «Колыбельная Марселя Марсо» Маши Конторович в исполнении Народной артистки России Ольги Теляковой,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Молодежного театра.
Читки пройдут 27 декабря в Молодежном театре. Начало представления намечено на 18 часов, вход свободный.