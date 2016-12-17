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Колыбельную о волшебном мире прочтут на сцене Молодежного театра

Колыбельную о волшебном мире прочтут на сцене Молодежного театра
пьеса , колыбельная , театр , сцена
23.12.2016 17:53:25

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Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Театрализованные читки пройдут в канун Нового Года.

В Молодежном театре подготовили прекрасный подарок для всех зрителей. Художественная читка пьесы «Колыбельная Марселя Марсо» будет представлена совместно с театром песочной живописи и теней «Скарабей». Текст будет читать народная артистка России Ольга Телякова. Мероприятие пройдет во вторник, 27 декабря.

Необычный формат новогодней постановки представят в Молодежном театре в канун праздников. Читка пьесы «Колыбельная Марселя Марсо», предусматривающая минимальную игру актера и чтение реплик в буквальном смысле с листа, пройдет 27 декабря. Волшебная сказка будет интересная и взрослым, и детям.

— Челябинский Молодежный театр продолжает знакомить своих зрителей с пьесами молодых современных драматургов. Новогодний подарок Челябинского Молодежного театра своим постоянным зрителям и любителям современной драматургии — читка пьесы «Колыбельная Марселя Марсо» Маши Конторович в исполнении Народной артистки России Ольги Теляковой,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Молодежного театра.

Читки пройдут 27 декабря в Молодежном театре. Начало представления намечено на 18 часов, вход свободный.

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