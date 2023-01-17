МГТУ имени Носова выиграл 21‑миллионный грант на новый сплав

Вуз получит средства на разработку импортозамещающей технологии производства прокатных валков

Научный коллектив МГТУ им. Г. И. Носова победил в конкурсе грантов Минобрнауки Челябинской области на реализацию совместного с ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» научно-технического проекта. Вместе они займутся разработкой нового химического состава сплава для производства двухслойных прокатных валков, рассказали в пресс-службе вуза.

«В последнее время многие импортеры прокатных валков перестали поставлять свою продукцию на металлургические заводы Российской Федерации, что привело к дефициту этих изделий и увеличению спроса на них. Правительством РФ и Челябинской области было принято решение профинансировать проекты, направленные на импортозамещение», — рассказал президент МГТУ Валерий Колокольцев.

Ученые разрабатывают принципиально новый сплав, который станет аналогом зарубежного. Его можно будет применять для производства валков черновой группы клетей прокатных станов.

Проект рассчитан на три года. Уже через полтора года сотрудники университета планируют выдать технические рекомендации для производства нового вида продукции, остальное время пойдет на освоение ее выпуска.