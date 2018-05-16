/ МФЦ в центре Челябинска перестанет принимать посетителей

Из-за отключения электричества многофункциональный центр закроется на день.

15 мая, жители Челябинска могут столкнуться с трудностями при получении госуслуг. Многофункциональный центр, расположенный по улице Труда в Центральном районе, сегодня не распахнет свои двери для посетителей. Причиной закрытия станут ремонтные работы.

В связи с отключением электроэнергии 15 мая до окончания дня не будет приема посетителей в Многофункциональном центре по улице Труда, 164. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, что остальные филиалы многофункциональных центров будут работать в обычном режиме.

В городе расположено три МФС по следующим адресам:

— улица Комарова 39;

— проспект Победы 396/1;

— улица Новороссийская 118 В.