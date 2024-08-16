Межрайонный эндокринологический центр начал работу в Челябинске

Он создан в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом»

В Челябинске начал работу межрайонный эндокринологический центр. Подразделение открылось на базе поликлиники горбольницы № 9, сообщают в региональном министерстве здравоохранения.



Врачи центра оказывают первичную специализированную медико-санитарную помощь взрослым пациентам Ленинского и Тракторозаводского районов города с сахарным диабетом и другими эндокринными патологиями в амбулаторных условиях.

«Наша поликлиника позволяет наладить эффективную работу центра, поскольку имеются все необходимые организационные и технологические возможности: комфортные обновленные помещения для приема; собственная клинико-диагностическая лаборатория; рентгенологическое отделение, включающее кабинет КТ; отделение УЗИ; функциональной диагностики»,— прокомментировала заместитель главного врача по поликлинике ГКБ № 9 Татьяна Симонова.

Реализация проекта стала возможна благодаря федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом».