Между Ньютоном и ЧМК запустят большие автобусы

Обновить маршрут планируют в конце 2024 года

Между микрорайоном Ньютон и ЧМК в декабре текущего года запустят автобусы большого класса. Они будут ездить по маршруту № 24. Сейчас районы соединяют обычные маршрутки. Изменится и путь транспорта. Автобусы будут отправляться из самого жилого комплекса и прибывать туда же. Это следует из документации к аукциону, который объявил «Организатор перевозок Челябинской области». Информация опубликована на портале госзакупок.





С 13 декабря 2024 года между Ньютоном и ЧМК будут ездить 18 больших автобусов, выпушенных в текущем году. Еще два должны быть у перевозчика в резерве, если сломается какая-то машина. Топливо — газомоторное. Мест для сидения будет 29, а всего в автобусе сможет разместиться до 80 человек. Полностью низкий уровень пола — еще одно требование. В целом же в автобусах будет уже стандартный набор функций — информационное табло, валидаторы, автоинформатор, видеонаблюдение, кондиционер и обогреватель, оборудование для посадки-высадки инвалидов.





Маршрут изменится. Из обновленной трассировки исключат участок от СНТ «Вишневый» до Ньютона. Автобусы будут ездить по улицам Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Чичерина, Комсомольскому и Свердловскому проспектам, Свердловскому тракту, улице Черкасской, шоссе Металлургов, улицам Румянцева, Богдана Хмельницкого, Сталеваров и 60-летия Октября. В обратном направлении маршрут пройдет еще и по улицам Дружбы и Обухова. Общая протяженность в обе стороны оставит 40,8 километра.

Начальная цена контракта на обслуживание маршрута составляет 768,68 миллиона рублей. Сумма по результатам торгов 19 июля может или не измениться, или уменьшиться. Контракт заключат на срок до 29 февраля 2028 года.