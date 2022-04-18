Между Казахстаном и Россией возобновили поставки куриного мяса

Обоюдная торговля между государствами возобновлена с 14 апреля

Торговля продукцией птицеводческого производства возобновилась между регионами России и Республики Казахстан. Ограничения были введены из-за неблагополучной эпидситуации по птичьему гриппу. Теперь поставки организуют из благополучных районов Ростовской, Саратовской областей, Ставропольского края и полностью с территорий Челябинской области и Республики Башкортостан Российской Федерации и Северо-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Акмолинской областей Республики Казахстан, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Двусторонние переговоры и рекомендации международных норм позволили снять ограничения на поставку куриного мяса и яиц их Казахстана в Россию и обратно. С 14 апреля обоюдная торговля уже началась. Поставки идут из благополучных районов Ростовской, Саратовской областей, Ставропольского края и полностью с территорий Челябинской области и Республики Башкортостан Российской Федерации и Северо-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Акмолинской областей Республики Казахстан.

Напомним, с 6 апреля Казахстан снял ограничения на сухопутной границе с Россией. Российская Федерация сняла свои ковидные ограничения со своей стороны для граждан еще 31 марта.

