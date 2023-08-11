Между Челябинской областью и Уфой запустят две дополнительные электрички

Новые «Ласточки» будут ходить по выходным и праздникам

С начала года две электрички «Ласточка» перевезли более 100 тысяч пассажиров по маршруту Уфа — Аша. 21 тысяча из них — жители Челябинской области. Об этом сообщили в региональном Миндортрансе.

Из-за популярности направления, по выходным и праздничным дням запустят вторую пару поездов. Совместное решение приняли руководители Миндортранса Челябинской области и Минтранса Башкортостана.

Напомним, два прежних поезда ежедневно курсируют между Ашой и Уфой с ноября прошлого года. С расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД.