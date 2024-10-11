Между Челябинском и Москвой запустят двухэтажные поезда

Билеты в обновленный состав уже можно купить

С декабря между Челябинском и Москвой начнут курсировать двухэтажные поезда. Железнодорожники обновят состав № 391/392. Обычные вагоны этого пассажирского поезда заменят на двухэтажные, сообщает пресс-служба РЖД.

«Это позволит предложить пассажирам больше мест в поездах между Центральной Россией и столицей Южного Урала, а также даст возможность снизить стоимость билетов. Расписание поезда останется привычным для пассажиров, а вот комфорт в пути следования будет совершенно иной»,— отмечают в компании.

Вагоны двухэтажного поезда оснащены кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов. Есть детское купе с ярким дизайном. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специализированные места.

Из Челябинска в первый рейс двухэтажный поезд отправится 13 декабря, а из Москвы — 15 декабря. Билеты уже в продаже.