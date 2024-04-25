Между Челябинском и Курганом перекрыли три участка дороги из‑за подтопления

Ограничения действуют по утрам и вечером

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает об ограничении движения на некоторых участках федеральных трасс и просит отказаться от поездок в направлении Кургана и Тюмени. Причиной этому стало резкое повышение уровня паводковых вод и подтопление.



Сегодня, 25 апреля, с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 по местному времени введено временное ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области:

— км 260 — км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск;

— км 0 — км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к г. Тюмень.

«Время введения и окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

Ограничения распространяются на грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и крупногабаритных грузов.