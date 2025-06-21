Между Челябинском и Курганом могут запустить дополнительную электричку

Это обсудили на ПМЭФ-2025

Между Челябинском и Курганом могут запустить дополнительную электричку. Об этом сообщили после подписания на ПМЭФ-2025 Плана совместных мероприятий на 2025-2027 главы уральских регионов.

Челябинская и Курганская области продолжают развивать сотрудничество. Соглашение направлено на партнерство в ключевых сферах экономики и социальной жизни. В рамках договора будет реализован план мероприятий, который включает 12 направлений.

Главы регионов также обсудили возможность добавить на направление Курган — Челябинск дополнительную электричку.