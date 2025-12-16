Между Челябинском и Канашево запустили шесть новых автобусов

Они будут обслуживать межмуниципальный маршрут № 348

На маршрут № 348 Челябинск — Канашево вышли шесть новых автобусов среднего класса. Об этом сообщает пресс-служба Организатора перевозок Челябинской области.

Новый подвижной состав будет обслуживать маршрут, проходящий через Миасское, Вахрушево и Петровский. К технике предъявлялись повышенные требования. Теперь пассажиры смогут ездить в автобусах с низким полом для удобства входа и выхода, кондиционером и USB‑зарядками на поручнях. Также в салоне установлены электронные табло с указанием маршрута, а оплатить проезд можно безналичным способом. В каждом автобусе предусмотрено не менее 18 посадочных мест.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске на маршрут № 64 запустили два дополнительных автобуса-«гармошки».