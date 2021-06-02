Меценат из Свердловской области увековечит портрет кыштымского заводчанина

Мемориальная доска Павлу Карпинскому появится на фасаде здания железнодорожного вокзала

Директор литейной мастерской «Дубровин» в Екатеринбурге Иван Дубровин отольет бронзовый барельеф к портрету кыштымского заводчанина Петра Карпинского. Открытие мемориальной доски на фасаде здания железнодорожного вокзала состоится 18 июня.

Меценат из Свердловской области Иван Дубровин — близкий друг кыштымского скульптора Юрия Борисенкова. Недавно владелец литейной мастерской, где были созданы памятники и арт-объекты для крупных городов страны, увидел портрет Павлу Карпинскому. И решил выкупить его у автора Юрия Борисенкова, чтобы отлить в бронзу и подарить городу.

«Из рассказа моего друга я понял, что местные краеведы выступили с инициативой увековечить портрет известного заводчанина. Я решил взять на себя эти обязательства. Наши дети должны знать яркие исторические личности, а не ровняться на современных ТикТокеров и поп див. О Павле Карпинском я знал еще в годы студенчества и был восхищен его вкладу в развитие отрасли и региона», — рассказал ИА «Первое областное» Иван Дубровин.

Открытие мемориальной доски состоится уже 18 мая. Администрация Кыштымского округа организовала благоустройство территории вокзала. Проект по установке мемориальной доски подготовила архитектор Инна Юсупова. Её установка на фасаде здания железнодорожного вокзала согласована с Южно-Уральской железной дорогой.







Краеведы Кыштымского клуба «Тихое зимовье» проделали скрупулёзную работу по изучению исторического портрета династии Карпинских.

Павел Михайлович Карпинский прибыл с семьёй в Кыштымский горный округ в качестве управляющего заводами в 1887 году. В состав округа входили заводы: Верхне- и Нижне-Кыштымские, Каслинский, Шемахинский, Верхне- и Нижне-Нязепетровские, Теченский, где выплавляли чугун, производили чугунное литьё, делали кровельное и сортовое железо. Зачастую эти заводы именовали как Кыштымские. Постепенно Павел Михайлович провёл техническую модернизацию, отремонтировал и перестроил все водяные сооружения на заводах, создал для служащих и рабочих гораздо лучшие условия. К концу XIX века Кыштымские горные заводы изменились до неузнаваемости.

Заводские площади были переполнены запасами руды, угля, дров и другими материалами. Оборотный капитал увеличился настолько, что половина выработки железа была свободна от залога. Строгая сортировка железа и чугунного литья привлекла много заказчиков. Учёный Дмитрий Иванович Менделеев, побывавший в Кыштыме, называл Карпинского несравненным эрудитом. При нём изменился процесс приготовления древесного угля, преобладал печной способ углежжения. В окрестностях Кыштыма были построены четыре углевыжигательные печи, обеспечивающие потребность заводов в древесном угле.