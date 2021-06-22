В Сатке два десятка домов украсят муралами

Расписать старую часть города художникам заказал меценат

Художники из Омска начали расписывать многоквартирные дома в старой части Сатки. Заказчик работ — местный житель, пожелавший остаться неизвестным. По его задумке за три года в квартале будет расписан 21 дом, первые семь будут украшены уже в этом году, подтвердили в администрации Саткинского района.

Меценат инкогнито уже не первый раз оказывает городу широкие жесты в решении вопросов благоустройства. В прошлом году по его заказу был расписан фасад одного из детских садов в старой части города. В этом году масштабную работу он согласовал с жильцами домов, управляющими компаниями и администрацией района.

«В нашем районе широко представлены примеры государственно-частного партнерства. Начиная от градообразующего предприятия и до представителей малого и среднего бизнеса — они отзываются на инициативы администрации района и сами высказывают свои предложения по улучшению жизни в городе, его развитию. Иногда эти люди просят не называть своих имен и стараются не привлекать к своей персоне излишнего внимания. Благодаря таким отношениям наш город преображается и радует жителей и гостей своими новыми изменениями к лучшему», — прокомментировали в пресс-службе Саткинского района.

Пока художники начали расписывать только первый дом, но на последующих уже нанесены эскизы. В основном муралы посвящены пейзажам Сатки и видам Уральских гор.