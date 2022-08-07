Метровую мерендинку привезут на фестиваль в Челябинской области

Рассказываем, когда и где можно будет попробовать пирожное

Жители Челябинской области смогут полакомиться огромной мерендинкой, которую испекут специально для гостей фестиваля традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка», который пройдет 13 августа на Аркаиме. Вес пирожного составит 24 килограмма, сообщают организаторы мероприятия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что мерендинка будет размером 1,1 на 1,1 метра. Готовить ее будут по уникальному рецепту с предназначенным специально для Аркаима вкусом. А украшено пирожное будет шоколадным контуром археологического памятника поселения Аркаим.

«Свежую огромную мерендинку привезут в день фестиваля прямо с пылу с жару из печи. И любой желающий сможет полакомиться этим чудо-пирожным»— сообщают организаторы.

Всех желающих попробовать мерендинку ждут в 14:00 у Мельницы. Вход на фестиваль свободный.

Что еще интересного будет на фестивале традиционной кухни народов Южного Урала, читайте в нашем материале.