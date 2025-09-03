Метлы из челябинской колонии чистят улицы России и Казахстана

К концу года изготовят 225 тысяч метелок

В Челябинской области осужденные исправительной колонии под Миассом изготавливают метлы, которыми подметают не только челябинские улицы, но и дороги по всей стране и в соседнем Казахстане. К концу года планируют сделать 225 тысяч метелок, рассказывают в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Веники, изготовленные из полимера, используют для уборки улиц в любое время года. В производстве задействованы почти два десятка осужденных. Все они уже сделали более 100 тысяч метелок. Также они создают арболитовые блоки и деревянные поддоны.

В ведомстве отмечают, что участие в производственных работах позволит осужденным пройти адаптацию после освобождения, снижая риск рецидива. Кроме того, изготовление метел является способом заработка для заключенных.

Автор: Елизавета Михно