Метки челябинских автобусов вернулись на Яндекс-карты

Сбой крупнейшей российской IT-сети устранен, сообщил министр информационных технологий Челябинской области

Жители Челябинска снова могут отслеживать приближение общественного транспорта на онлайн-картах. Как сообщили Первому областному информагентству в региональном министерстве информационных технологий и связи, сбой в работе онлайн-мониторинга автобусов и трамваев устранен.



Как сообщало накануне ИА «Первое областное», челябинцы в соцсетях начали жаловаться, что в течение нескольких дней движение общественного транспорта не отображалось на онлайн-картах, в частности, в системе Яндекса. В областном Минтрансе подтвердили наличие сбоя. С утра 8 марта ошибка уже была устранена.

«Яндекс вчера все исправил, транспорт отображается», — сообщил министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

Отметим, несмотря на проблемы с сервисами, реальных сбоев в работе общественного транспорта в столице Южного Урала 7 марта не отмечалось.