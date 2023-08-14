Метеорный поток Персеиды наблюдали жители Челябинской области

Фотографиями увиденного южноуральцы поделились в соцсетях

В ночь на воскресенье у жителей Челябинской области была возможность увидеть один из самых зрелищных звездопадов — метеорный поток Персеиды. Небо в ту ночь было чистым, и ничто не мешало наблюдать за звездным дождем. Южноуральцы в социальных сетях поделились фотографиями метеорного потока.

Вот такие снимки опубликовала в одном из городских пабликов Мария Лямина:



Дарина Габидуллина отправилась за город, чтобы его огни не отвлекали от созерцания метеорного потока:

Сотни звезд на небе увидела и Дарья Сакальская:







А челябинец Андрей Суворов сообщил в социальных сетях, что в ту ночь насчитал в небе 42 звезды.

Подробнее о метеорном потоке Персеиды можно узнать здесь.

