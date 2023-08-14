В ночь на воскресенье у жителей Челябинской области была возможность увидеть один из самых зрелищных звездопадов — метеорный поток Персеиды. Небо в ту ночь было чистым, и ничто не мешало наблюдать за звездным дождем. Южноуральцы в социальных сетях поделились фотографиями метеорного потока.
Вот такие снимки опубликовала в одном из городских пабликов Мария Лямина:
Дарина Габидуллина отправилась за город, чтобы его огни не отвлекали от созерцания метеорного потока:
Сотни звезд на небе увидела и Дарья Сакальская:
А челябинец Андрей Суворов сообщил в социальных сетях, что в ту ночь насчитал в небе 42 звезды.
Подробнее о метеорном потоке Персеиды можно узнать здесь.