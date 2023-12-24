Метели, сильный ветер и потепление до +2 градусов прогнозируют в Челябинской области

На дорогах по-прежнему будет скользко

В понедельник, 25 декабря, в Челябинскую область вернется плюсовая температура. Но не одна, а со снегопадами и сильным ветром. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра обещают метели. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью будет около −5...−7 градусов. Днем потеплеет до +2 градусов. Облачно с прояснением, небольшой мокрый снег. На дорогах сохранится гололед. Ветер восточный с переходом на южный от 8 до 13 метров в секунду, ночью порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинской области также пройдет небольшой снег. Местами осадки будут умеренными. Возможны метели. А где-то ожидается снег с дождем. В ночные часы температура воздуха опустится до −3...−8 градусов, днем поднимется до −3...+2 градусов. Ветер также восточного направления с переходом на южное 8—13 метров в секунду, ночью порывы до 20 метров в секунду, днем — до 16 метров в секунду.

Из-за ночного сильного ветра в регионе объявили экстренное предупреждение. Автомобилистам рекомендовали воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.