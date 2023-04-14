Метели, штормовой ветер и гололед прогнозируют в Челябинской области в выходные

К воскресенью непогода стихнет

В эти выходные, 15 и 16 апреля, в Челябинской области прогнозируют прохладную погоду. В субботу в регионе будет бушевать непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают метели, штормовой ветер и гололед. В воскресенье будет солнечно. Рассказываем о погоде подробнее.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе опустятся до минус 7—12 градусов, в низинах похолодает до −15°C. Днем температура поднимется до 1—6 градусов со знаком плюс. Переменная облачность, местами пройдет небольшой мокрый снег, на юге области до умеренного. В южных районах ожидается гололед. В отдельных районах метели, установление временного снежного покрова. В ночные часы на крайнем юге прогнозируют снегопад. Ветер восточный, северо-восточный 8—13 метров в секунду, ночью порывы могут достигать 25 метров в секунду, днем — от 15 до 20 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью будет от −9 до −11°C, днем — до +5°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный от 8 до 13 метров в секунду, ночью порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 16 апреля, в Челябинской области синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 4—9 градусов Цельсия, днем температурные значения останутся такими же, но минус сменится на плюс. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В столице Южного Урала 16 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью похолодает до 5—7 градусов со знаком минус, днем температура установится в пределах от +5 до +7°C. Ветер северной четверти 3—8 метров в секунду.