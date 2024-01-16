Метели с сильным ветром ворвутся в Челябинскую область

В регионе объявлено экстренное предупреждение

В среду, 17 января, в Челябинской области будет пасмурно, местами пройдут метели. День будет ветреным. Сильных холодов синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут −18…−20 градусов, днем поднимутся до −12…−14 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В Магнитогорске днем будет около −19 градусов, к вечеру температура поднимется до −14 градусов. Облачно, небольшой снег. Ветер до 7 метров в секунду.

В Сатке будет тепло: днем воздух прогреется до −5 градусов. День будет пасмурным, к вечеру возможен небольшой снег. Ветер южный также до 7 метров в секунду.

Около −13 градусов будет в Снежинске. Пасмурно, вечером начнется слабый снег.

В Троицке день тоже будет хмурым. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от −14 до −18 градусов.

В целом в Челябинской области в ночь на среду столбики термометров покажут −17…−22 градуса, в низинах похолодает до −26 градусов, а на крайнем западе температура составит −9…−14 градусов. Днем ожидается −10…−15 градусов, на крайнем западе и крайнем севере около −6 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метели. Ветер юго-западный, южный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.