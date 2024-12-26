Метели с порывами ветра до 20 м/с ждут южноуральцев в ближайшие сутки

Гололедица на дорогах может спровоцировать затруднения движения

Жителей Челябинской области предупредили о метелях с усилением ветра в предстоящие сутки, столбики термометров опустятся до 20 градусов в ночные часы, сообщает пресс-центр министерства общественной безопасности со ссылкой на синоптиков.

«Днем 27 декабря на Южном Урале будет облачно с прояснением, в отдельных районах ожидаются метели, на дорогах — гололедица, порывы западного ветра будут достигать 15—20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью ожидается минус 9—14, при прояснении — 15—20 ниже нуля. В дневные часы будет 1—6 градусов холода.

В связи с неблагоприятными метеоявлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения, добавляют в ведомстве.