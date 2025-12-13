Метели накроют Челябинскую область 14 декабря

Объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

В воскресенье, 14 декабря, циклон принесет в Челябинскую область новую порцию снегопадов. С усилением ветра синоптики обещают метели. День при этом выдастся теплым — температура поднимется до −2 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут около −7 градусов. Пройдет небольшой снег. Днем воздух прогреется до −2...−4 градусов. Осадки усилятся. Возможна слабая метель. Ветер будет умеренным южного направления.

По области ночная температура составит −4...−12 градусов, днем — от −2 до −7. Снег, местами сильный. В отдельных районах метели и снежные заносы. ветер южный, 5—10 метров в секунду с усилениями до 14 метров в секунду.

Ближе к вечеру температура воздуха начнет снижаться, и уже в ночь на понедельник местами будет около −20.

Сотрудники областной Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть предельно внимательными на дорогах в условиях снегопада. Важно двигаться на сниженной скорости, избегать необдуманных маневров, использовать ремни безопасности и не отвлекаться на гаджеты.

Водителям, у которых мало опыта, инспекторы советуют по возможности отказаться от поездок.