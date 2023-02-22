Метели и сильный ветер вернутся в Челябинскую область 23 февраля

Южноуральцев предупредили о гололеде на дорогах

В четверг, 23 февраля, в Челябинскую область вернется бушевавшая в начале недели непогода. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют сильный ветер и мокрый снег, местами пройдут снегопады и метели. Водителей предупредили о скользких дорогах.

Непогода в регионе разыграется уже предстоящей ночью. Столбики термометров покажут от −10 до −15 градусов, при прояснении похолодает до −20°C. В дневные часы осадки не прекратятся. Температура воздуха поднимется до минус 4—9 градусов Цельсия. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Снегопады синоптики обещают в Златоусте. Умеренные осадки пройдут в Сатке, Кыштыме, Озерске, Трехгорном и ряде других городов. В Магнитогорске ожидается небольшой снег.

В Челябинске в ночь на 23 февраля будет облачно, пройдет небольшой снег. Температура опустится до минус 13—15 градусов. Днем ожидается усиление ветра до 11 метров в секунду, слабые метели и гололед от снежного наката. Воздух прогреется до минус 4—6 градусов.