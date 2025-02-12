Метели и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 13 февраля

В Челябинске осадков не будет

В четверг, 13 февраля, в Челябинской области местами пройдет небольшой снег. День выдастся ветреным, но нехолодным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Обширная градиентная ложбина многоцентровой барической депрессии обусловит на Южном Урале выпадение осадков, усиление ветра и возникновение метелей»,— рассказали синоптики.

Ночная температура в Челябинске составит −9...−11°C, дневная — от −2 до −4°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, ночью порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью столбики термометров установятся в пределах от −8 до −13°C, в низинах опустятся до −16°C. Днем ожидается от −2 до −7°C. Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Возможны метели. Гололед. Ветер западной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.