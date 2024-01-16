Метели и штормовой ветер надвигаются на Челябинскую область 17 января

Экстренное сообщение о непогоде разослали в МЧС региона

В Челябинской области на среду, 17 января, объявили штормовое предупреждение. В МЧС области со ссылкой на региональный Гидрометеоцентр сообщили, что в отдельных районах порывы ветра достигнут 20 м/с.

Спасатели уже рекомендовали водителям Южного Урала воздержаться от поездок.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», — пояснили в ГУ МЧС региона.

В Гидрометцентре сообщили, что местами по области пройдет снег, ветер будет преимущественно юго-западный. Подробнее о прогнозе на завтра и температуре воздуха читайте в традиционном прогнозе ИА «Первое областное» в 18:00.