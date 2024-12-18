Метели и порывистый ветер сохранятся в Челябинской области 18 декабря

Температура может подняться до −2 градусов

Сегодня, 18 декабря, в Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду с небольшим снегом и метелями. Тепло сохранится, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

До −3°С может подняться температура в Челябинске. Пасмурно, небольшой снег. Ветер южной четверти, около 3 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске достигнут −4°С. Небольшой снег начнется во второй половине дня. Ветер южного направления, 4 метра в секунду.

До −7°С обещают синоптики жителям Златоуста. Пасмурно, ночью вероятен слабый снег. Ветер юго-восточный, слабый.

Градусники в Миассе покажут около −6°С. Пасмурно. Ветер южный, около 2 метров в секунду.

В Карталах столбики термометров зафиксируются на −3°С. В первой половине дня снег. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

В целом отметка на градуснике в регионе будет варьироваться от −2 до −7°С. Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег. Возможны метели. На дорогах гололед. Ветер южной четверти, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.