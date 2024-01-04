Метели и гололедица ожидаются в Челябинской области

На юге региона потеплеет до 0 градусов

По данным челябинского Гидрометеоцентра, 4 января в области пройдет мокрый, местами сильный снег, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Сегодня днем в Челябинской области температура воздуха будет колебаться в пределах −3...-8 градусов, в горах до —11. На юге области прогнозируют 0 градусов.

В Челябинске 4 января днем температура воздуха составит от −4 до −6 градусов. Ветер восточный и юго-восточный до 9 м/с. Ночью порывы ветра могут достигать 12 м/с. В областном центре ожидается снег и слабая метель, на дорогах гололедица из-за снежного наката.

Сотрудники Госавтоинспекции просят южноуральцев отказаться от дальних поездок на личных авто без крайней необходимости.