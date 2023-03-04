Метели и гололед ожидаются в Челябинской области 5 марта

В регионе сохранится теплая погода

В воскресенье, 5 марта, в Челябинской области сохранится ветреная и теплая погода. В отдельных районах пройдет небольшой снег, возможны метели, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в регионе будет облачно, пройдет небольшой снег. Местами возможны снегопады и метели. Столбики термометров покажут минус 4 — 9 градусов, при прояснении похолодает до −14°C. Днем в отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег, местами синоптики прогнозируют метели. На дорогах образуется гололед. Температура воздуха поднимется до +2 градусов. Ветер юго-западный, южный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье также пройдет небольшой снег. Температура опустится до минус 7 — 9 градусов. Днем осадков не будет, потеплеет до +2°C. Ветер южного направления до 10 метров в секунду.