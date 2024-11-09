Метели, гололед и плюсовые температуры обещают в Челябинской области 9 ноября

Местами ожидается шквалистый ветер

Сегодня, 9 ноября, в Челябинской области ожидается потепление до плюсовых температур, снегопады и штормовой ветер. На погоду в регионе будет влиять циклон, пришедший на территорию России с Испанского побережья, сообщают синоптики Уральского гидрометеоцентра.

Градусники в Челябинске покажут около +2°C. Пройдут мокрый снег и переохлажденный дождь. Гололед. Ветер западного направления, до 15 метров в секунду с отдельными порывами до 20 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около 0°C. Дождь со снегом должен закончиться к вечеру, однако ночью возобновится. Ветер западный, до 11 метров в секунду.

Дождливо-снежная погода установится в Миассе. Столбики термометров достигнут +1°C. Ветер западного направления, около 12 метров в секунду.

Сатку накроют снегопады в первой половине дня, затем ожидается дождь со снегом. Воздух остынет до −1°C. Ветер западный, до 8 метров в секунду.

Температура в Еманжелинске поднимется до +2°C. Дождь со снегом на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, около 8 метров в секунду.

В целом в Челябинской области ожидается от −3 до +2°C. Облачно с прояснением, снег, местами сильный, метели. Возможно налипание осадков на провода. На дорогах гололед и снежные заносы. Ветер западного направления, до 15 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду.