Метель и снежные заносы ждут в Челябинской области 6 ноября

Погода уже начала портиться

Ночью и днем 6 ноября на Южном Урале ожидается сильный мокрый снег, гололед, отложение мокрого снега на провода.

На отдельных участках дорог водителей встретят снежные заносы, гололедица от наката, метели. Ветер усилится до 15—20 метров в секунду, сообщает Челябинский ЦГМС.

Госавтоинспекция просит водителей не выезжать на трассы без необходимости. Снегопады продлятся до 12 ноября.

В снег, метель, при снижении видимости всем участникам дорожного движения рекомендуют стать более заметными. Водителям можно включить ближний свет и противотуманные фары. Для пешеходов как никогда будут актуальны советы использовать на одежде световозвращающие элементы.