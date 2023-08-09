Металлургический завод в Сатке заплатил почти 2 млн рублей за сверхнормативное загрязнение

Предприятие вывозило мусор не на тот полигон

Уральский Росприроднадзор предписал Саткинскому чугуноплавильному заводу (АО «СЧПЗ») дополнительно заплатить государству 1,9 млн рублей за сверхнормативное загрязнение окружающей среды. Предприятие исполнило требование, но попыталось отыграть его назад через суд. На днях арбитраж в Свердловской области подтвердил обоснованность доначисления. Как сообщает корреспондент ИА «Первое областное», завод не будет оспаривать это решение.

Предысторией дела послужила проверка деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), которую в марте текущего года проводил на СЧПЗ Росприроднадзор. Из документов выяснилось, что в 2020—2021 гг. предприятие размещало отходы производства (отработанные масляные фильтры, загрязненный нефтепродуктами песок, опилки и стружку) на муниципальном полигоне. Между тем в нормативах и лимитах указан другой объект, куда завод должен был вывозить твердый мусор.

По закону передача любого объема отходов на полигон, не указанный в лимитах, приравнивается к сверхнормативному загрязнению. На этом основании Росприроднадзор начислил АО «СЧПЗ» дополнительную плату за НВОС в размере 1 881 825 рублей. Указанную сумму завод в бюджет перечислил, но потом обратился в суд с требованием вернуть ее обратно как незаконно взысканную.

В пресс-службе АО «СЧПЗ» Первому областному информагентству пояснили, что договор на размещение отходов у предприятия был заключен с двумя полигонами, фигурирующими в деле. Мусор вывозили на тот из них, который был ближе к предприятию.

Арбитражный суд Свердловской области счел эти доводы недостаточными и встал на сторону Росприроднадзора. Через месяц решение суда вступит в законную силу. Подавать апелляцию СЧПЗ не планирует.