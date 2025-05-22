Металлургический район Челябинска останется без трамваев на три дня

Маршруты сменятся из‑за ремонтных работ на пересечении 50‑летия ВЛКСМ и Черкасской

В Челябинске на три дня изменятся привычные пути сразу нескольких маршрутов общественного транспорта: трамваи не будут ходить по большей части ЧМЗ, а автобусы будут объезжать перекресток улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской, где ремонтируют переезд через трамвайные пути. Об этом сообщил Организатор перевозок Челябинской области.

Так, с 9 утра 23 мая до утра 26 мая трамваи № 3, 14, 18 и 20 будут ходить от кольца на Першино до центра, № 9 будет курсировать от ЦХП до Коксохима, а трамвай № 19 временно перестанет ходить.

На это же время автобусы № 35, 47, 71, 172 в направлении центра будут ехать по шоссе Металлургов — Черкасской, а № 42, 43, 72 объезжать закрытый участок по 50-летия ВЛКСМ — шоссе Металлургов — Черкасской. В сторону Металлургического района автобусы будут ходить без изменений.