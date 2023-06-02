Металлургический район Челябинска на три дня останется без горячей воды с 5 июня

Коммунальщики в это время будут проводить испытания сетей

С 5 по 7 июня жителям северной зоны Металлургического района придется смириться с отсутствием горячей воды. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этот период МУП «ЧКТС» будет проводить испытания участков магистральных сетей на теплопотери. Под отключение попадет значительная часть жилого фонда района, а также социальные объекты, передает ИА «Первое областное».

«По результатам испытаний оценивается состояние изоляции трубопроводов в определенных эксплуатационных условиях, а также качество предоставляемых услуг по теплоснабжению потребителей», — сообщили в администрации города.

Коммунальщики просят отнестись к такому ограничению с пониманием. Проводимые работы позволят в отопительный период работать сетям с максимальной нагрузкой, чтобы обеспечить качественную подачу тепла. Если вы сами увидели, что теплосети где-то повреждены, нужно обратиться к диспетчеру муниципального предприятия по телефону 8 (351) 723-01-87.

В жилом фонде ГВС будет отсутствовать по следующим адресам:

Также ограничение в подаче горячей воды будет и в учреждениях образования и здравоохранения:

Параллельно с этим во всех районах Челябинска проходит первый этап массовой опрессовки теплосетей. Планируется, что работа по подготовке к следующему отопительному сезону продлится до 6 июня. Также горожане испытывают сейчас проблемы с цветом подаваемой холодной воды: из-за работ на очистных сооружениях переключают магистральные водоводы, и вода стала коричневой. Ситуация усугубилась двумя авариями, которые были устранены накануне.