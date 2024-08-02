Металлурги присоединились к помощи по ликвидации паводка в Коркино

Городу передали финансовую помощь

Русская медная компания подключилась к устранению ЧС в Коркино: основатель компании выделил для ликвидации паводка и помощи пострадавшим денежные средства, на которые была закуплена спецтехника. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава Коркино Наталья Лощинина.

Так, для работы экстренных служб был приобретен автомобиль УАЗ «Патриот», закуплены насосы и помпы для откачки воды, генераторы и электродвигатели для восстановления подачи электричества, лодки, гидрокостюмы и фонари, раскладушки и мастрасы для ПВР. Отдельно приобрели специальные бидоны для организации подвоза питьевой воды жителям.

«Невозможно быть готовым к стихийному бедствию, природа не выбирает, как действовать. Многие жители округа столкнулись с бедой, вплоть до полного затопления домов. Выражаю огромную благодарность Русской медной компании за неоценимый вклад в спасение людей», — отметила глава округа.

Также сотрудники службы безопасности компании подключились к эвакуации жителей, а волонтеры центра «Сила Урала» — к доставке продуктовых наборов и питьевой воды.