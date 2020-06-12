Металлические изделия с автобусных остановок похищал неизвестный в Челябинске

Предположительно, мужчина совершил более 20 аналогичных преступлений.

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По Челябинску прошла серия краж металлических изделий с павильонов автобусных остановок. Оказалось, к этому причастен всего один местный житель. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что ранее несудимый челябинец 1974 года рождения похищал элементы металлического каркаса, поддерживающие стеклянные стены конструкций, с остановок, расположенных в разных районах города. На данный момент мужчина подозревается в совершении 21 эпизода противоправной деятельности. А причинённый ущерб составил более 120 тысяч рублей.

«По данным фактам в районных отделах полиции по заявлению представителя одного из муниципальных бюджетных учреждений города Челябинска возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ „кража“. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет»,— сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день проводятся мероприятия, направление на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Часть похищенного сотрудники полиции изъяли.