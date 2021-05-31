Месяц гроз: какая погода ожидает жителей Челябинской области в июне

Уже завтра наступит первый день лета

В этом году в Челябинской области май выдался уж очень жарким. Кажется, уже половина лета прошла, однако по календарю первый летний месяц наступит только завтра. Какие сюрпризы приготовил южноуральцам июнь?

По данным синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, средняя температура воздуха в июне равняется +16, +18°С, в горах — до +15°С. Абсолютный максимум температуры — +38°С, минимум — +10°С. В первом летнем месяце еще возможны заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы.

Июнь — это месяц гроз: в среднем грозы гремят в течение 7—15 дней, или от 12 до 18 часов. Изредка наблюдаются туманы, град также выпадает редко.

«Осадки по территории области распределяются очень неравномерно. Наибольшее количество осадков — 70—85 миллиметров — наблюдается на северо-западе области. На остальной территории выпадает 48—65 миллиметров. В дождливые годы количество осадков в 2—3 раза превышает среднюю многолетнюю величину. А в сухие годы месячная сумма осадков равняется 3—10 миллиметрам. В первой декаде июня в горах может выпадать снег»,— добавляют в Челябинском гидрометеоцентре.

В целом июнь — солнечный месяц: обычно на территории Челябинской области солнце светит в течение 28 дней. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет от 250 до 300 часов.

В этом году июнь начнется с перепадов температур: в первую неделю лета синоптики обещают от +18 до +27°С. Возможны осадки, но в целом будет преобладать переменная облачность. Кроме того, по прогнозу в этом месяце нередки будут дожди.

Однако погода — штука непредсказуемая, поэтому продолжайте следить за ежедневными прогнозами на нашем сайте.