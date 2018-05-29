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/ Три крупных месторождения полезных ископаемых нашли в Челябинской области

Три крупных месторождения полезных ископаемых нашли в Челябинской области

Открытия сделали этой весной.
сегодня в 19:03
  |  Общество

Три новых месторождения найдены на территории Челябинской области. Самое крупное получило название «Победа». Оно расположено в Сосновском муниципальном районе, южнее поселка Прохорово. Там запасы строительного камня составляют более 20 миллионов кубометров. Более 12 миллионов кубометров облицовочного камня обнаружили в Уйском районе. Месторождение назвали «Авангард». Песчаные смеси нашли в Красноармейском районе. Эти залежи, по предварительным подсчетам, занимают более 8 миллионов кубометров.

C 2015 года открыто девять новых месторождений, четыре из которых в текущем году. Потребность в разработке есть и она растет. — пояснил министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков.

Сейчас компании, проводившие геологическую разведку, планируют приступить к процедуре оформления новых лицензий и добычи полезных ископаемых. Предполагаемая сумма разовых платежей за пользование недрами составит более 3 миллионов рублей.

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