Место провала в Челябинске готовят к замене труб

Здесь установят новый коллектор

На месте провалившегося асфальта на улице Первой Пятилетки в Челябинске продолжаются ремонтно-восстановительные работы. О текущей ситуации с провалом рассказали в администрации города.

Спустя сутки после обрушения коммунальщики продолжают выемку грунта. На месте аварийного самотечного коллектора будут укладывать новую трубу. О сроках окончания работ в администрации пока не сообщают.

«Все под контролем и в рабочем режиме», — отметили в мэрии.

Напомним, 1 мая в Тракторозаводском районе Челябинска провалился асфальт на проезжей части Первой Пятилетки. В результате обрушения асфальта на проезжей части образовалась огромная яма. По словам очевидцев, ширина провала составила не менее семи метров, а глубина — трех.