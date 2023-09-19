Местные онлайн‑сервисы Челябинской области переведут в единую государственную систему

«ГосТех» объединит различные функции в одном месте

Сервисы региональных ведомств переведут в единую систему «ГосТех». Это должно упростить предоставление услуг гражданам и организациям. Усилить работу в этом направлении призвал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на рабочем совещании с руководителями цифровой трансформации регионов и федеральных ведомств.

«По указу президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить государственные информационные системы на платформе «ГосТех». Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Платформа «ГосТех» — это независимая от иностранных систем платформа, которая сохраняет данные из государственных сервисов в безопасном облаке. «ГосТех» объединит различные функции, в том числе постановку недвижимости на кадастровый учет и выдачу полиса обязательного медицинского страхования.

Регионы переведут свои информационные ресурсы в «ГосТех». Это сэкономит местные бюджеты на создание и поддержание собственных платформ.

До конца года на платформу должны перевести сервисы 24 федеральных ведомств и 11 пилотных субъектов, в числе которых есть и Челябинская область. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время совещания отметил, что в регионах уже создали рабочие группы, которые оценивают функционал местных платформ и создают новые решения, основываясь на обратной связи от жителей и организаций.