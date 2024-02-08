Местами в Челябинской области сохранятся снегопады 9 февраля

В некоторых городах региона снега не будет вообще

В пятницу, 9 февраля, в ночные часы в Челябинской области местами сохранятся обильные осадки. Снег будет и в дневные часы, но не такой сильный. Местами осадков не будет совсем. День ожидается холодным и ветреным, передает ИА «Первое областное».

В Челябинске, по данным популярных сервисов, предстоящей ночью может похолодать до −13 градусов, пройдет небольшой снег. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут около −9 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске в первой половине дня будет облачно с прояснениями, во второй ясно. Градусник покажет до −10 градусов. Ветер преимущественно юго-западный до 6 метров в секунду.

В Миассе синоптики прогнозируют слабый снег и также около −10 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду.

В горных районах Челябинской области сохранится снежная и более холодная погода: в Златоусте, Сатке и некоторых других городах в дневные часы будет около −14 градусов, в ночные может похолодать до −19 градусов.

В целом на большей части территории Челябинской области предстоящей ночью будет от −10 до −15 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, в горах снегопады. Днем синоптики обещают от −5 до −10 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Возможны метели. На дорогах гололед и снежные заносы. Ветер от 6 до 11 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду.