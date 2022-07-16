Места подтопления после сильного дождя ликвидируют в Челябинске

Рассказываем, на каких улицах образовались огромные лужи

После сильного дождя улицы Челябинска в разных районах города 16 июля оказались затоплены. В пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска (КДХ) рассказали, что места подтопления ликвидируют оперативно.

«В оперативном порядке силами МБУ „ЭВИС“ ведутся работы по ликвидации мест подтопления после сильного дождя»,— сообщили в ведомстве.

В пресс-службе КДХ журналисту ИА «Первое областное» уточнили, что работы велись на проспекте Ленина, пересечении проспекта Ленина и улицы Артиллерийской, Троицком тракте и некоторых других улицах.

Жители города, заметившие подтопления после обильных дождей, могут передать информацию по телефону +7 (351) 727 — 46 — 26.

Как ранее сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, с начала года в Челябинске ликвидировали 11 мест подтоплений, еще 12 находятся в работе. Для устранения оставшихся мест планируют дополнительно обустраивать ливневую канализацию и дождеприемники. Эта работа будет завершена в июле 2023 года.