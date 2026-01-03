Мессенджер МАХ преодолел отметку в 80 миллионов пользователей

Платформа объединяет 45 млн подписчиков в публичных каналах

Национальный мессенджер МАХ достиг значимой отметки в 80 миллионов зарегистрированных пользователей. С момента запуска платформы ее пользователи отправили более 10 миллиардов сообщений и совершили свыше 2,2 миллиарда звонков, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тысяч публичных каналов в МАХ с суммарной аудиторией в 45 миллионов подписчиков. Выбрать канал по интересующей теме, изучить рекомендации и познакомиться с новыми авторами можно в обновленной витрине в приложении — в разделе «Чаты», нажав на поисковую строку.

МАХ позиционируется как национальный мессенджер и цифровая платформа для пользовательских сервисов. Помимо базовых функций — аудио- и видеозвонков, чатов и голосовых сообщений — сервис позволяет отправлять большие файлы, совершать денежные переводы. В тестовом режиме продолжается работа с информационными каналами.

Приложение внесено в реестр российского программного обеспечения и доступно для скачивания во всех основных магазинах приложений. Поддерживаются мобильная, десктопная и веб-версии.

Напомним, что собственный информационный канал в мессенджере МАХ есть и у нашего агентства. Подписавшись на него, вы сможете оперативно получать главные новости региона. Присоединяйтесь к нам.