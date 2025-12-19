Мессенджер МАХ позволил России добиться цифрового суверенитета — Путин

Президент РФ уверен, что у национальной соцсети будет серьезная конкуренция с иностранными аналогами

Владимир Путин заявил о том, что создание национального мессенджера МАХ достигло своей цели — благодаря ему Россия добилась полного цифрового суверенитета, а в скором времени составит серьезную конкуренцию иностранным аналогам. Об этом президент РФ сообщил на прямой линии, отвечая на вопрос блогера Валентина Петухова о целесообразности создания мессенджера МАХ.

Владимир Путин подчеркнул, что проблема с иностранными мессенджерами заключалась не в их функционале, а в нежелании или невозможности их политического руководства соблюдать российское законодательство.

«Уверен, что и у мессенджера МАХ будут конкуренты. Нужно ли было это делать или нет? Конечно, да. Я уверен, что наш национальный мессенджер составит конкуренцию иностранным аналогам», — ответил Владимир Путин.

Глава государства также добавил, что создание национального мессенджера — это логичный и правильный шаг для завершения построения цифрового суверенитета.

«У нас были все инструменты цифровой сферы, кроме мессенджера. Можно с уверенностью сказать, что Россия добилась полного цифрового суверенитета. Наша страна теперь входит в тройку стран наряду с США и КНР, которые обладают таким суверенитетом», — отметил Путин.

