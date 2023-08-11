Мэрию Троицка обязали выплатить компенсацию за нападение собаки на мальчика

На школьника набросилась агрессивная стая бродячих животных

Троицкий городской суд взыскал со структуры местной мэрии 50 тысяч рублей родителям мальчика, которого этой весной покусала бездомная собака. Как сообщили в региональной прокуратуре, эту сумму должно выплатить управление ЖКХ администрации Троицка. Надзорное ведомство после проведения проверки ранее обратилось в суд с соответствующим иском. Речь идет о событиях, произошедших 10 марта этого года в поселке ГРЭС.

В тот день 14-летний юноша шел в школу. Мама мальчика рассказала Первому областному информагентству, что на ее сына напали сразу три агрессивные собаки, а одна из них вцепилась в руку школьника. В больнице ему обработали раны и поставили необходимые уколы.

«В результате ему были причинены телесные повреждения, физические и нравственные страдания. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд в интересах несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда», — сообщили в прокуратуре области.

В итоге суд встал на сторону юного троичанина и взыскал деньги в пользу родителей пострадавшего ребенка. Что касается мэрии, то ранее там заявляли, что понимают проблему с бродячими животными, но вынуждены действовать в рамках закона, да и отлов одной собаки обходится довольно дорого.

Кстати, аналогичную сумму недавно взыскали с администрации Нязепетровска. Осенью прошлого года стая агрессивных псов напала на мальчика, шедшего в школу. В середине лета законодатели на федеральном уровне приняли поправки, чтобы регионы сами могли определять судьбу бездомных животных.