Троицкий городской суд взыскал со структуры местной мэрии 50 тысяч рублей родителям мальчика, которого этой весной покусала бездомная собака. Как сообщили в региональной прокуратуре, эту сумму должно выплатить управление ЖКХ администрации Троицка. Надзорное ведомство после проведения проверки ранее обратилось в суд с соответствующим иском. Речь идет о событиях, произошедших 10 марта этого года в поселке ГРЭС.
В тот день 14-летний юноша шел в школу. Мама мальчика рассказала Первому областному информагентству, что на ее сына напали сразу три агрессивные собаки, а одна из них вцепилась в руку школьника. В больнице ему обработали раны и поставили необходимые уколы.
«В результате ему были причинены телесные повреждения, физические и нравственные страдания. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд в интересах несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда», — сообщили в прокуратуре области.
В итоге суд встал на сторону юного троичанина и взыскал деньги в пользу родителей пострадавшего ребенка. Что касается мэрии, то ранее там заявляли, что понимают проблему с бродячими животными, но вынуждены действовать в рамках закона, да и отлов одной собаки обходится довольно дорого.
Кстати, аналогичную сумму недавно взыскали с администрации Нязепетровска. Осенью прошлого года стая агрессивных псов напала на мальчика, шедшего в школу. В середине лета законодатели на федеральном уровне приняли поправки, чтобы регионы сами могли определять судьбу бездомных животных.