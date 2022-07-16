Мэрию Копейска возмутил отдыхающий в фонтане мужчина

Инцидент произошел на следующий день после чистки фонтана

Администрация Копейска возмутилась поступком местного жителя, который решил отдохнуть в фонтане после его чистки. Фото мужчины опубликовали на странице управления благоустройства города в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы можем понять детей, еще не умеющих читать и не знающих пока всех норм приличия... Но субъект с фото находится за гранью нашего понимания»,— написали в сообществе.

На опубликованном фото видно, что отдыхающий в фонтане мужчина находился там с сигаретой, и, видимо, пепел и окурок остались в фонтане.

Сотрудники администрации отметили, что 14 июля в фонтане в рамках обслуживания вымыли чаши и заменили воду. А на следующий день мужчина решил там «охладиться».