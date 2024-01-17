В Еманжелинске по требованию прокурора суд обязал администрацию провести расчистку несанкционированной свалки в поселке Батуринском. Участок возле карьера использовался в качестве городской свалки, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Прокурор обратился в суд с иском провести мероприятия по разработке проекта рекультивации земель для загрязненного земельного участка и в срок не позднее 12 месяцев с момента разработки проекта», — отметили в ведомстве.
На земельном участке находятся отходы производства и потребления, а также от переработки мрамора, гранита, строительный мусор и многое другое.

Напомним, что осенью прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил комиссию на место незаконной свалки в Еманжелинском районе. Он увидел сообщение о росте стихийной свалки, куда строительные отходы вывозят самосвалами. Глава региона распорядился начать уборку территории сегодня же, найти и наказать виновных. На место будут привлечены и надзорные органы.