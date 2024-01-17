Мэрию Еманжелинска обязали расчистить несанкционированную свалку

Ее должны ликвидировать за год

«Прокурор обратился в суд с иском провести мероприятия по разработке проекта рекультивации земель для загрязненного земельного участка и в срок не позднее 12 месяцев с момента разработки проекта»,

— отметили в ведомстве.